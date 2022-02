Convocati Lazio, le scelte di Sarri per il Porto: sorpresa nei biancocelesti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Convocati Lazio per la sfida al Porto: Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati. sorpresa tra i biancocelesti Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori della Lazio a disposizione per la sfida di stasera con il Porto. ? Sono 2??3?? i calciatori biancocelesti Convocati per #LazioPorto! #UEL #CMonEagles ? pic.twitter.com/CK3STwxVFH— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 24, 2022 Un po’ a sorpresa, dopo le notizie degli ultimi giorni, sono entrati a far parte della lista dei disponibili sia Acerbi che Immobile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022)per la sfida al: Maurizioha diramato l’elenco dei giocatoritra iMaurizioha diramato la lista dei calciatori dellaa disposizione per la sfida di stasera con il. ? Sono 2??3?? i calciatoriper #! #UEL #CMonEagles ? pic.twitter.com/CK3STwxVFH— S.S.(@OfficialSS) February 24, 2022 Un po’ a, dopo le notizie degli ultimi giorni, sono entrati a far parte della lista dei disponibili sia Acerbi che Immobile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

lazioland1900 : ?? Sono2??3?? i calciatori biancocelesti convocati per Lazio / Porto! - pasqualinipatri : Lazio-Porto, i convocati di Sarri - sportli26181512 : Lazio, convocati Pedro e a Acerbi per il Porto: Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati della Lazio per l… - LALAZIOMIA : Lazio, convocati Pedro e a Acerbi per il Porto - LALAZIOMIA : Lazio-Porto, i convocati di Sarri -