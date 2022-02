Conte, dallo scudetto con l'Inter all' 'autoesonero' con il Tottenham: 'Parlerò con il club' (Di giovedì 24 febbraio 2022) dallo scudetto conquistato con l'Inter alla crisi nera del Tottenham . La seconda avventura inglese di Antonio Conte si sta rivelando molto deludente. Il tecnico italiano era stato chiamato dagli ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022)conquistato con l'alla crisi nera del. La seconda avventura inglese di Antoniosi sta rivelando molto deludente. Il tecnico italiano era stato chiamato dagli ...

Advertising

ZPeppem : RT @IndiniAndrea: Dopo la richiesta del due per mille, #Conte finisce per 'partizzare' il movimento: dallo statuto sparisce il vincolo sul… - IndiniAndrea : Dopo la richiesta del due per mille, #Conte finisce per 'partizzare' il movimento: dallo statuto sparisce il vincol… - max65bo : RT @MarceVann: A Roma è avvenuto un incontro tra Conte, Di Battista e Travaglio: l’ex premier vorrebbe reingaggiare Dibba, che però si mant… - marsion65 : RT @MarceVann: A Roma è avvenuto un incontro tra Conte, Di Battista e Travaglio: l’ex premier vorrebbe reingaggiare Dibba, che però si mant… - sevenseasmarina : RT @MarceVann: A Roma è avvenuto un incontro tra Conte, Di Battista e Travaglio: l’ex premier vorrebbe reingaggiare Dibba, che però si mant… -