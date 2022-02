Civitavecchia, sul terrazzo condominiale con 5 kg di droga: arrestato 22enne (Di giovedì 24 febbraio 2022) Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ per questo che è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia un ragazzo giovanissimo, di 22 anni, originario della città e già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è avvenuta nel quartiere San Liborio, dove già diversi giorni fa erano stati fatti servizi di osservazione e controlli. Civitavecchia: sorpreso a maneggiare 5 kg di hashish Il giovane è stato sorpreso, nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, su un terrazzo condominiale mentre si aggirava con un fare sospetto. Stava prelevando dei panetti di hashish da un paio di borsoni per poi riporli in una borsa più piccola. Il 22enne così, dopo pochi istanti, è stato bloccato dai Carabinieri, ma lui ha cercato di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ per questo che è statodai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia diun ragazzo giovanissimo, di 22 anni, originario della città e già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è avvenuta nel quartiere San Liborio, dove già diversi giorni fa erano stati fatti servizi di osservazione e controlli.: sorpreso a maneggiare 5 kg di hashish Il giovane è stato sorpreso, nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, su unmentre si aggirava con un fare sospetto. Stava prelevando dei panetti di hashish da un paio di borsoni per poi riporli in una borsa più piccola. Ilcosì, dopo pochi istanti, è stato bloccato dai Carabinieri, ma lui ha cercato di ...

