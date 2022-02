Cesare Cremonini: “Invito le nuove generazioni a ballare con me per non sentire più la paura, collaboriamo insieme per salvarci” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “La ragazza del futuro” è il settimo album di inediti di Cesare Cremonini che arriva a cinque anni di distanza da “Possibili scenari”, contiene dieci brani (con quattro intermezzi musicali) che si rivolgono alle nuove generazioni. “Voglio allargare le braccia verso una visione cosmica e d’insieme – ha detto il cantautore -. Per me questo è il valore del mercato oggi: un artista che si unisce agli altri con il proprio linguaggio e abbraccia le altre persone e la loro vita”. Il disco è stato prodotto artisticamente da Cremonini e Alessandro Magnanini. Registrato presso il Logico Studio di Bologna, l’orchestra negli Studi di Abbey Road di Londra. I missaggi sono stati realizzati ai MHB Studios di New York. Presente (da dieci anni) anche Davide Petrella che ha dato il suo contributo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) “La ragazza del futuro” è il settimo album di inediti diche arriva a cinque anni di distanza da “Possibili scenari”, contiene dieci brani (con quattro intermezzi musicali) che si rivolgono alle. “Voglio allargare le braccia verso una visione cosmica e d’– ha detto il cantautore -. Per me questo è il valore del mercato oggi: un artista che si unisce agli altri con il proprio linguaggio e abbraccia le altre persone e la loro vita”. Il disco è stato prodotto artisticamente dae Alessandro Magnanini. Registrato presso il Logico Studio di Bologna, l’orchestra negli Studi di Abbey Road di Londra. I missaggi sono stati realizzati ai MHB Studios di New York. Presente (da dieci anni) anche Davide Petrella che ha dato il suo contributo ...

FQMagazineit : Cesare Cremonini: “Invito le nuove generazioni a ballare con me per non sentire più la paura, collaboriamo insieme… - statodelsud : Cesare Cremonini, La Ragazza del Futuro è dignità, abbracci e poesia - Pino__Merola : Cesare Cremonini, La Ragazza del Futuro è dignità, abbracci e poesia - AllMusicItalia : In estate tornerà negli stadi, ma il 25 febbraio Cesare Cremonini farà conoscere a tutti 'La Ragazza del Futuro', i… - aestheticsozge : RT @ce_cremoninifan: L'ispirazione quando viene e non ci sei non è che sta lì ad aspettarti..ci sono milioni di altri artisti che sono lì f… -