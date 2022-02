Bombe sull'Ucraina, il video shock ripreso dai civili (Di giovedì 24 febbraio 2022) Almeno 40 morti e decine di feriti per i bombardamenti. I civili in fuga da Kiev. Forti esplosioni a Kharvik. Forze russe sbarcano a Odessa e cercano di prendere il controllo dell'aeroporto vicino la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Almeno 40 morti e decine di feriti per i bombardamenti. Iin fuga da Kiev. Forti esplosioni a Kharvik. Forze russe sbarcano a Odessa e cercano di prendere il controllo dell'aeroporto vicino la ...

Advertising

am_libera67 : RT @ne_sp: Non ho visto tutte queste condanne quando gli Stati Uniti sganciavano le bombe sulla Serbia, sulla Libia, sull'Iraq, in Afghanis… - MMastrantuono : RT @ne_sp: Non ho visto tutte queste condanne quando gli Stati Uniti sganciavano le bombe sulla Serbia, sulla Libia, sull'Iraq, in Afghanis… - ne_sp : Non ho visto tutte queste condanne quando gli Stati Uniti sganciavano le bombe sulla Serbia, sulla Libia, sull'Iraq… - cuba98w : RT @Giul_Granato: Le bombe russe sull'Ucraina costituiscono un attacco irricevibile. Non esistono bombe umanitarie, da chiunque vengano sg… - Luigi733690531 : RT @mirkocalemme: Le bombe sull'Ucraina dopo due anni di pandemia, la minaccia di 'conseguenze mai sperimentate nella storia' contro chi in… -