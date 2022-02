Belen Rodriguez bacia la compagna di Stefano Bettarini a Le Iene; il video dello scherzo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Belen Rodriguez bacia la compagna di Stefano Bettarini a Le Iene; tuttavia la reazione del calciatore allo scherzo organizzato dal programma, e che vediamo nella clip di Mediaset Infinity, non è piaciuta agli spettatori. Stefano Bettarini è stato vittima dello scherzo de Le Iene, complice la sua compagna, Nicoletta Larini che, una volta in studio, ha anche baciato appassionatamente Belen Rodriguez. La reazione scomposta del calciatore ha suscitato l'indignazione sui social. La puntata de Le Iene andata in onda il 23 febbraio ha sollevato un'ampia discussione sul web: al centro delle ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 febbraio 2022)ladia Le; tuttavia la reazione del calciatore alloorganizzato dal programma, e che vediamo nella clip di Mediaset Infinity, non è piaciuta agli spettatori.è stato vittimade Le, complice la sua, Nicoletta Larini che, una volta in studio, ha ancheto appassionatamente. La reazione scomposta del calciatore ha suscitato l'indignazione sui social. La puntata de Leandata in onda il 23 febbraio ha sollevato un'ampia discussione sul web: al centro delle ...

