Attacco russo in Ucraina, Azzolina: “Immagini che non avremmo mai voluto vedere” (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA – “Dall’Ucraina Immagini che non avremmo mai voluto vedere. Bombe, morti (fonti già parlano di un bambino ucciso), povertà. Come se il mondo non fosse già da due anni in una spirale di enorme sofferenza. L’arroganza e la stupidità della guerra”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter la parlamentare siciliana del Movimento 5 Stelle Lucia Azzolina, ex ministra dell’istruzione. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA – “Dall’che nonmai. Bombe, morti (fonti già parlano di un bambino ucciso), povertà. Come se il mondo non fosse già da due anni in una spirale di enorme sofferenza. L’arroganza e la stupidità della guerra”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter la parlamentare siciliana del Movimento 5 Stelle Lucia, ex ministra dell’istruzione. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - GiuseppeConteIT : Ferma condanna per l’attacco russo che precipita la situazione e allontana ogni soluzione diplomatica. Confidiamo i… - RiccBocchino : RT @NamanTarcha: #RussiaUkraineCrisis Ministro Esteri turco: L'attacco russo all'Ucraina è inaccettabile, una violazione del #dirittointern… - Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: Su #Retequattro programmazione straordinaria per seguire l'attacco russo in Ucraina: ??Edizione straordinaria del #Tg4 ??… -