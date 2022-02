Antonio Conte e il calciomercato | storia di un’ossessione

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Nel mercato di gennaio il Tottenham ha dato via Tanguy Ndombele, Bryan Gil e Giovani Lo Celso, sostituiti da Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur. Movimenti che erano sembrati in qualche modo avallati – se non orchestrati – da, diventato l’allenatore del club di Londra i primi giorni di novembre. Sembrava, ma apparentemente non è stato così, visto che pochi giorni dopo la chiusura del mercato,si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport e ha sparato a zero sulle scelte della società: «Abbiamo acquistato due giocatori, ne sono andati via quattro. Sulla carta ci potremmo essere indeboliti». Subito dopo, parlando dei nuovi arrivi Kulusevski e Bentancur, li ha definiti «prospetti ideali» per una squadra che punta sui giovani, ma anche giocatori «non ancora pronti». Dichiarazioni che sono state accolte con ...

DiMarzio : #PremierLeague, @SpursOfficial | Lo sfogo di Antonio #Conte dopo la sconfitta contro il @BurnleyOfficial - tancredipalmeri : Un Antonio Conte inquieto dopo la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, chiede una riunione straordinaria a… - lUltimoUomo : Le lamentele per il calciomercato di gennaio del Tottenham non sono certo una novità nella storia dell'allenatore l… - junews24com : Conte e il Tottenham: l’uomo sbagliato nel posto sbagliato - - sportal_it : Antonio Conte ha perso la pazienza: 'Devo parlare con il club' -

L'attaccante belga in estate aveva scelto di lasciare Milano dopo l'addio di, suo mentore calcistico. La scelta è stata quella di fare ritorno al Chelsea, dove aveva fallito anni prima, ...Dallo scudetto conquistato con l'Inter alla crisi nera del Tottenham . La seconda avventura inglese disi sta rivelando molto deludente. Il tecnico italiano era stato chiamato dagli Spurs per raggiungere almeno il quarto posto ovvero la zona Champions League, ma la squadra va a corrente ...La seconda avventura inglese di Antonio Conte si sta rivelando molto deludente. Il tecnico italiano era stato chiamato dagli Spurs per raggiungere almeno il quarto posto ovvero la zona Champions ...Momento nero per Conte. Il Tottenham non decolla. Contro il Burnley, squadra in lotta per restare in Premier League, è arrivata la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite (unica gioia la vittoria ...