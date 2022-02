Advertising

TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Si è tolta diversi sassolini dalla scarpa #AmbraAngiolini, durante la partecipazione al programma Michelle Impossible. Nel… - ilgiornale : Si è tolta diversi sassolini dalla scarpa #AmbraAngiolini, durante la partecipazione al programma Michelle Impossib… - percayaNgl : RT @Italia_Notizie: Ambra, frecciate ad Allegri: 'L'ultima volta che mi sono sbagliata...' - Italia_Notizie : Ambra, frecciate ad Allegri: 'L'ultima volta che mi sono sbagliata...' - CaffeFou : Ambra e le frecciate ad Allegri: 'L'ultima volta che mi sono sbagliata...' #Ambra #MichelleImpossible #AscoltiTv… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra frecciate

I telespettatori lo hanno scoperto a metà trasmissione, quando le luci dello studio si sono spente e Michelle ehanno conquistato il centro del palco con il loro discorso sugli sbaglia fatti . ...Una serata tranquilla e festosa, in cui però non sono mancate scintille e. Soleil Sorge ... BombaAngiolini, dimentica Allegri e si mostra con il nuovo fidanzato super famoso. La foto fa ...Ospite della seconda puntata di "Michelle Impossibile", Ambra Angiolini ha conquistato il palco con il suo discorso sugli sbagli fatti. Un botta e risposta serrata che ha ...Il turno di Ambra: «Ho fatto l’amore per la prima volta a 18 anni con l’uomo sbagliato. Oggi ho capito che non avevo sbagliato lavoro, ma avevo sbagliato… Leggi ...