Zendaya e Paolo Sorrentino sul set per le riprese di un lungometraggio firmato Bulgari (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Zendaya e Paolo Sorrentino stanno girando un lungometraggio per Bulgari assieme ad una collega hollywoodiana della star di Spider-Man: No Way Home. Zendaya ha appena iniziato a girare un lungometraggio firmato maison Bulgari, su un set da premio Oscar che comprende alcune delle più belle location di Roma, sotto la regia di Paolo Sorrentino ed assieme ad una collega hollywoodiana della star di Euphoria. Zendaya ha dato inizio alle sue vacanze nella Capitale, viaggio dovuto proprio al progetto che sta attualmente filmando con Sorrentino, con un'adorabile gaffe che ha letteralmente conquistato i fan: la star californiana è scivolata all'ingresso di un noto ristorante di ...

