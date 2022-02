Xavi: «Se non ci fosse stato Messi, Maradona sarebbe stato il più forte di tutti i tempi» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Conferenza stampa di Xavi alla vigilia di Napoli-Barcellona di Europa League in programma domani sera alle 21: «Giocheremo come se avessimo vinto all’andata 2-1 o 3-1. Loro faranno pressing, giocheranno con intensità. Noi dovremo fare molto possesso palla, col nostro modello di gioco. Loro avranno lo stadio e i tifosi. «Sarà difficile perché il Napoli è una squadra molto fisica. Il Napoli è una squadra di livello Champions, è in corsa per lo scudetto. È un buon test per dimostrare che possiamo competere in Europa». «Ogni partita rappresenta una finale, non avendo vinto in casa, dobbiamo far bene qui». «È un onore giocare nello stadio dove ha giocato Maradona che continua ad emozionare. Se non ci fosse stato Messi, sarebbe stato il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Conferenza stampa dialla vigilia di Napoli-Barcellona di Europa League in programma domani sera alle 21: «Giocheremo come se avessimo vinto all’andata 2-1 o 3-1. Loro faranno pressing, giocheranno con intensità. Noi dovremo fare molto possesso palla, col nostro modello di gioco. Loro avranno lo stadio e i tifosi. «Sarà difficile perché il Napoli è una squadra molto fisica. Il Napoli è una squadra di livello Champions, è in corsa per lo scudetto. È un buon test per dimostrare che possiamo competere in Europa». «Ogni partita rappresenta una finale, non avendo vinto in casa, dobbiamo far bene qui». «È un onore giocare nello stadio dove ha giocatoche continua ad emozionare. Se non ciil ...

belalugosisdea : @F_Salistrari @GPignatti @GiAdUzZoLa90 Forse non ho scritto bene, o non mi sono spiegato, ma ripeto : il Toro ci ha… - infoitsport : Napoli-Barcellona, Maradona Jr: «Io non invitato, Xavi mi aspetta» - Giova2358 : @RadioSportiva Dipende sempre dai giocatori che si hanno. Il famoso gioco del Barcellona non esiste più dopo che so… - sportli26181512 : #NapoliBarcellona, i convocati di #Xavi: out #Depay, c'è Piquè: Il difensore torna nell'elenco dopo aver saltato l'… - belalugosisdea : @F_Salistrari @GPignatti @GiAdUzZoLa90 Io non ho paragonato le partite, ho semplicemente fatto notare che contro un… -