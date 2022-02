Wayne Rainey al Goodwood Festival of Speed 2022, con la sua YZR500 - News (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Wayne Rainey è pronto a coronare un nuovo sogno. L'ex pilota di L. A. prenderà parte quest'anno al Goodwood Festival of Speed e lo farà con la sua Yamaha YZR500 vincitrice del campionato del Mondo del ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 23 febbraio 2022)è pronto a coronare un nuovo sogno. L'ex pilota di L. A. prenderà parte quest'anno alofe lo farà con la sua Yamahavincitrice del campionato del Mondo del ...

Advertising

andreastoolbox : MotoGP, Wayne Rainey torna in sella alla sua Yamaha 29 anni dopo l'incidente | Sky Sport - sportli26181512 : MotoGP, Wayne Rainey torna in sella alla sua Yamaha 29 anni dopo l'incidente: Il tre volte campione del mondo (suoi… - OdeonZ__ : Wayne Rainey da favola: tornerà sulla Yamaha che l'ha reso paraplegico - sowmyasofia : Wayne Rainey torna in sella ad una 500 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Wayne Rainey da favola: tornerà sulla Yamaha che l'ha reso paraplegico -