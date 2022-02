Volo notturno da Lecce a Roma per salvare bimba in pericolo di vita (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La piccola paziente, accompagnata dalla mamma e da un’equipe medica, è stata trasportata d’urgenza con un veliVolo Falcon 900 dell’Aeronautica Militare decollato da Ciampino Nella tarda serata, intorno alle 22:20 , un veliVolo del 31°Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato da Galatina (LE) a Ciampino (RM) per trasportare d’urgenza una bambina di 10 anni, in imminente pericolo di vita. La richiesta di trasporto sanitario urgente, effettuata dalla Prefettura di Lecce, è pervenuta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni in favore dei cittadini 24 ore su 24, senza soluzione di continuità. Il Falcon900, con a bordo la piccola paziente, la mamma e ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La piccola paziente, accompagnata dalla mamma e da un’equipe medica, è stata trasportata d’urgenza con un veliFalcon 900 dell’Aeronautica Militare decollato da Ciampino Nella tarda serata, intorno alle 22:20 , un velidel 31°Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato da Galatina (LE) a Ciampino (RM) per trasportare d’urgenza una bambina di 10 anni, in imminentedi. La richiesta di trasporto sanitario urgente, effettuata dalla Prefettura di, è pervenuta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni in favore dei cittadini 24 ore su 24, senza soluzione di continuità. Il Falcon900, con a bordo la piccola paziente, la mamma e ...

Advertising

forzearmatenews : Volo notturno da Lecce a Roma per salvare bimba in pericolo di vita - ilSipontinoNet : ???? Volo notturno dalla Puglia a Roma per salvare una bambina di 10 anni in pericolo di vita - FabioRocco86 : RT @UAAR_it: #Egitto, proposta di legge per vietare ai 'non specialisti' di parlare di #religione. Virata confessionalista dopo che il gior… - Segnale_Orario : RT @UAAR_it: #Egitto, proposta di legge per vietare ai 'non specialisti' di parlare di #religione. Virata confessionalista dopo che il gior… - g_sr : RT @UAAR_it: #Egitto, proposta di legge per vietare ai 'non specialisti' di parlare di #religione. Virata confessionalista dopo che il gior… -