Visita di Papa Francesco a Firenze | la diretta su Tv2000

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Domenica 27 febbraio programmazione speciale per ladel Santo Padre in occasione dell’Incontro dei Vescovi e Sindaci del Mediterraneo ROMA –, domenica 27 febbraio, dedica una programmazione speciale alladi, in occasione dell’Incontro dei Vescovi e Sindaci del Mediterraneo. Questi gli appuntamenti trasmessi dall’emittente televisiva Cei: ore 8.30 l’Incontro con i vescovi e con i sindaci nel Salone dei Cinquecento del Palazzo Vecchio; ore 9.30 nella Sala d’Arme l’incontro con le famiglie di profughi e rifugiati; ore 10.20 la Santa Messa nella Basilica di Santa Croce e la recita dell’Angelus, inanche su radio InBlu2000. Approfondimenti della trasmissione ‘Il diario di...

Come ha dettoFrancesco: Dove c'è un consacrato c'è la gioia". I religiosi, in tempo di ... l'Arcivescovo Marek Zalewski, Nunzio Apostolico non residente in Vietnam, nel corso di una sua...E avrebbe avuto un colloquio in Vaticano conFrancesco, anche se dell'incontro non esiste una ... l'economista francese Thomas Piketty, il celebre autore de il Capitale nel 21 secolo, inin ...Si apre con la visita del presidente del Consiglio Mario Draghi la settimana che vede Firenze al centro degli incontri di vescovi e sindaci del Mediterraneo. Saranno i vescovi i primi a riunirsi, a pa ...“Esprimo profonda gratitudine a Papa Francesco per questo gesto di attenzione verso l’iniziativa che coinvolge le comunità ecclesiali e civili del Mediterraneo”. Sono stati resi noti i dettagli della ...