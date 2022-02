Vicenza, papà dimesso dall'ospedale muore in poche ore a 33 anni: per i medici aveva solo un po' d'ansia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La mattina si era recato all' ospedale accusando dolori e battito accellerato ma lo avevano dimesso in poco tempo per 'sindrome ansiosa'. La sera, quando è tornato al pronto soccorso i medici lo hanno ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La mattina si era recato all'accusando dolori e battito accellerato ma lonoin poco tempo per 'sindrome ansiosa'. La sera, quando è tornato al pronto soccorso ilo hanno ...

