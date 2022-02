Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2022 ore 17:45 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2022 ORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA PER TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI CASSIA E SALARIA A SEGUIRE CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA CODE IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE PERMANGONO LE CODE IN DIREZIONE OSTIA SULLA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA VIA DEL MARE RISPETTIVAMENTE DA VIA DI MEZZOCAMINI A VIA DI MALAFEDE E DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA E SULLA CASSIA NEI DUE CASI DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO, IN USCITA DA Roma TRAFFICO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 febbraio 2022)DEL 23 FEBBRAIOORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA PER TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI CASSIA E SALARIA A SEGUIRE CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA CODE IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE PERMANGONO LE CODE IN DIREZIONE OSTIA SULLA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA VIA DEL MARE RISPETTIVAMENTE DA VIA DI MEZZOCAMINI A VIA DI MALAFEDE E DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA E SULLA CASSIA NEI DUE CASI DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO, IN USCITA DATRAFFICO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma A1 Milano - Napoli: chiusure notturne entrata della stazione di Valdichiana ...00, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monte San Savino. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e ...

Iniziati i lavori per riaprire Via Roma. Covelli 'mettiamo mano a una viabilità impazzita' ...centro' ha risposto invece un cittadino favorevole alla riapertura al traffico di quella che per tutti i cosentini è Via Roma. Di sicuro chi da subito a lavorato per il nuovo piano della viabilità ...

