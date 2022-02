Une femme portée disparue retrouvée démembrée dans des fourrés

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un dénouement sinistre. Jocelyne Leclaire, l’Amnévilloise de 65 ans activement recherchée depuis samedi 19 février, a étémorte ce mardi 22 févrierl’après-midi, révèle Le Républicain Lorrain. Démembré, son corps a été découvertun fourré situé au bout d’un chemin de ronces, non loin de la commune de Bousse, en Moselle. Elle aurait été abattue avec une arme contondante, précise le quotidien régional. La disparition de la sexagénaire avait été signalée samedi après-midi par son fils, inquiet de ne pas avoir de nouvelles de sa mère. Au domicile que Leclaire partageait avec son compagnon, Joël Martin, 59 ans, la police avait alors découvert plusieurs traces de sang et ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Lundi 21 février, le compagnon de l’Amnévilloise a été interpellé près de Metz et placé en garde à vue. ...