Ucraina, brucia una casa nel Donbass devastata dai bombardamenti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I pompieri lavorano per spegnere le fiamme di una casa che ha preso fuoco per i bombardamenti nella regione di Lugansk, sul lato del confine controllato dal governo ucraino. L'area è instabile, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I pompieri lavorano per spegnere le fiamme di unache ha preso fuoco per inella regione di Lugansk, sul lato del confine controllato dal governo ucraino. L'area è instabile, ...

Advertising

SergioLimaPA : L’Europa brucia con 2 bulletti con le armi nucleari che fanno gara su chi l’ha più lungo. Il tutto per il controll… - Marco_Mandorli : @EnricoLetta Ai tuoi amici nazisti li in Ucraina, gli brucia il culo eh? - greenpassnews : La miccia brucia in Ucraina: gli Usa preparano un attacco alle due oblast di Donbass - - clamar65 : RT @ilbisa2: Sale la tensione in Ucraina: esplosione a Lugansk, brucia un oleodotto – VIDEO - elisamassimi : RT @ilbisa2: Sale la tensione in Ucraina: esplosione a Lugansk, brucia un oleodotto – VIDEO -