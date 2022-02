Trovato in Francia il più remoto insediamento di Homo sapiens in Europa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In Francia i paleontologi hanno scoperto il più antico insediamento di Homo sapiens mai Trovato in Europa. E questa scoperta sposta indietro l’arrivo della specie nel continente di almeno diecimila anni! Gli archeologi al lavoro nella grotta Mandrin – curiosauro.itL’insediamento dei sapiens più antico d’Europa Il ritrovamento di un dentino da latte in Francia ha spostato indietro di diecimila anni l’arrivo in Europa dell’Homo sapiens. L’Homo sapiens, dunque, arrivò nel territorio dei Neanderthal in Europa molto prima di quanto si pensasse. Lo sappiamo grazie alla nuova scoperta fondamentale. Quella del più antico ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ini paleontologi hanno scoperto il più anticodimaiin. E questa scoperta sposta indietro l’arrivo della specie nel continente di almeno diecimila anni! Gli archeologi al lavoro nella grotta Mandrin – curiosauro.itL’deipiù antico d’Il ritrovamento di un dentino da latte inha spostato indietro di diecimila anni l’arrivo indell’. L’, dunque, arrivò nel territorio dei Neanderthal inmolto prima di quanto si pensasse. Lo sappiamo grazie alla nuova scoperta fondamentale. Quella del più antico ...

