Traffico Roma del 23-02-2022 ore 11 | 30

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Luceverdemai provati dalla redazione volumi didecisamente bassi quelli registrati al momento nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare nei sulle altre autostrade sulla tangenziale abbiamo Come suonare all’ uscita Nomentana in direzione di San Giovanni vi sono dei lavori sulla Salaria code per lavori tra via dei Prati Fiscali all’aeroporto dell’Urbe la polizia locale Ci segnala un incidente in via della Pineta Sacchetti l’incidente avvenuto all’altezza di via Callisto II inevitabili le code nelle due direzionicongestionato sulla Nomentana dove per lavori si sono formati incolonnamenti tra la tangenziale Piazza Sempione in direzione del raccordo per i dettagli di questo e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio accurato e della polizia locale di ...