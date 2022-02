Thiago Silva: «Lukaku fondamentale per noi, dobbiamo aiutarlo» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Thiago Silva, difensore del Chelsea, parla di Romelu Lukaku e del periodo difficile che sta affrontando: le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sports, Thiago Silva ha parlato di Romelu Lukaku. L’analisi del difensore del Chelsea sul momento del belga. LE PAROLE – «Per noi ha segnato due gol importanti ai Mondiali. Cercheremo di aiutare Romelu, poiché conosciamo le sue capacità e quanto sia importante per la nostra squadra. Lukaku sarà pronto per le prossime partite, ne sono sicuro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022), difensore del Chelsea, parla di Romelue del periodo difficile che sta affrontando: le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sports,ha parlato di Romelu. L’analisi del difensore del Chelsea sul momento del belga. LE PAROLE – «Per noi ha segnato due gol importanti ai Mondiali. Cercheremo di aiutare Romelu, poiché conosciamo le sue capacità e quanto sia importante per la nostra squadra.sarà pronto per le prossime partite, ne sono sicuro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

dronelaoc : @_filippobonato_ @gippu1 @Grande__Jack80 A me il suo modo non è mai piaciuto. Ha fatto “bene” solo con i campioni,… - CCokina12 : RT @IlBuonFabio: Thiago Silva che ancora domina a 37 anni in Champions League, mostruoso - angelmnt99 : Comunque Breme e Botman possono essere dei discreti portaborse per il dottore della difesa Thiago Silva (37 anni) v… - kaneda471 : @thewillm_ Un duo Thiago Silva et John Terry bordel… - Bowie7Bow : Buffon Thiago silva Scholes Iniesta Vardy -