Stasera in tv su Rai 1 Gabriele Muccino racconta Gli anni più belli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Come lui nessuno mai. Perché Gabriele Muccino è forse il regista più bravo a raccontare la sua generazione. E lo ha fatto ancora una volta con Gli anni più belli. Il film sull'amicizia di 4 ragazzi dal 1982 ai giorni nostri. Un racconto intimo, ma che non può fare a meno di guardare a tutto quello che è successo in Italia in questi ultimi 40 anni. Una pellicola a cui il regista romano tiene molto. E che Rai 1 propone Stasera in tv alle 21.20. Gli anni più belli è l'ultimo film di Gabriele Muccino, che questa sera va in onda in prima serata su Rai 1. Un cast stellare e un film decisamente "mucciniano". LEGGI QUI TUTTO QUELLO CHE C'è DA SAPERE SUL FILM E SUL SUO REGISTA La trama e il cast di Gli ...

