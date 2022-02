Spalletti su Osimhen: “Per questo aspetto mi ricorda Maradona” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ha parlato in conferenza stampa Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Barcellona. Il tecnico azzurro ha parlato della possibile formazione e dei dubbi legati alle condizioni fisiche non ottimali di alcuni giocatori. Parole di grande elogio poi per Osimhen, paragonato a Maradona per la sua “incazzatura animale“. Su Lozano: “C’è bisogno di vedere giorno dopo giorno cosa succede, ha bisogno di sentire la spalla solida. Sta facendo una preparazione particolare, poi la condizione fisica, non sappiamo ancora prevedere quando tornerà, serviranno nuovi accertamenti clinici”. Su Ospina: “Titolare? È sempre stato titolare, forse non ha visto le partite. Oppure per lei vuol dire farlo giocare titolare anche in allenamento e a casa? Lui ha sempre giocato, tranne quando era ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ha parlato in conferenza stampa Luciano, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Barcellona. Il tecnico azzurro ha parlato della possibile formazione e dei dubbi legati alle condizioni fisiche non ottimali di alcuni giocatori. Parole di grande elogio poi per, paragonato aper la sua “incazzatura animale“. Su Lozano: “C’è bisogno di vedere giorno dopo giorno cosa succede, ha bisogno di sentire la spalla solida. Sta facendo una preparazione particolare, poi la condizione fisica, non sappiamo ancora prevedere quando tornerà, serviranno nuovi accertamenti clinici”. Su Ospina: “Titolare? È sempre stato titolare, forse non ha visto le partite. Oppure per lei vuol dire farlo giocare titolare anche in allenamento e a casa? Lui ha sempre giocato, tranne quando era ...

