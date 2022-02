Sono state archiviate alcune accuse contro il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, nell’ambito dell’indagine sulla fornitura dei camici alla Regione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Martedì, accogliendo la richiesta della procura di Milano, la giudice per le indagini preliminari Natalia Imarisio ha archiviato le accuse di autoriciclaggio e false dichiarazioni contro il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, nell’ambito dell’indagine sui camici forniti alla Regione dall’azienda Leggi su ilpost (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Martedì, accogliendo la richiestaprocura di Milano, la giudice per le indagini preliminari Natalia Imarisio ha archiviato ledi autoriciclaggio e false dichiarazioni contro ilsuifornitidall’azienda

