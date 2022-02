Advertising

Luce_news : Sofagate, qualcuno dia una mano a Ursula von der Leyen. Charles Michel non sembra esserne in grado -

Ultime Notizie dalla rete : Sofagate qualcuno

dia una mano a Ursula von der Leyen , perché il presidente del Consiglio europeo Charles Michel non sembra esserne in grado. Sono passati alcuni giorni dal nuovo, dalla gaffe (o ...Dopo il '' di Erdogan, un altro brutto episodio in presenza di Charles Michel'. Via Twitter ... Se(chiunque) si comporta così, la cerimonia si chiude immediatamente e il bifolco viene ...Si dovette accomodare su un enorme divano a lato, in quello che fu ribattezzato "sofagate". In quell'infausta occasione ... Le donne dovrebbero educare gli uomini in alcuni frangenti, sostiene ...Il commento di Calenda al mancato saluto di Odongo alla presidente della Commissione Ue davanti al presidente del Consiglio europeo ...