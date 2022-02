Sinner-Hurkacz in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp 500 Dubai 2022

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Jannikdovrà vedersela con Hubertai quarti di finale dell’Atp 500 di. Il tennista azzurro ha sconfitto in due set Andy Murray ed è tornato ai quarti negli Emirati Arabi Uniti un anno dopo. Il suo avversario sarà il suo grande amico nonché compagno di doppio. I due si sono affrontati per la prima volta la scorsa stagione in finale a Miami e vinse il polacco. Il classe 2001 si è però preso la rivincita alle Atp Finals, dominando la sfida. TABELLONE MONTEPREMI Il confronto traè in programma domani, giovedì 24 febbraio conancora da definire. Latelevisiva della sfida di riferimento sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live ...

Sebastiano73 : Temevo molto questa partita. Timore reverenziale, sconfitta di Novembre e esperienza dell'avversario credevo potess… - paoloangeloRF : Evvai bravissimo jannik batte in due set #murray 7-5 6-2 “vittoria di grandissimo spessore contro una leggenda di q… - VinceMartucci : Murray al 30% del vero Murray, ma Sinner fa tutto al meglio con progressi evidenti nella ricerca della rete e la pr… - zanghif03 : Prestazione più che convincente di #Sinner, che prevale 2 set a 0 contro Sir Andy e raggiunge i quarti a Dubai, in… - apicella57 : RT @SuperTennisTv: ?? Jannik ai quarti di Dubai! ?? #Sinner si aggiudica in due set (7-5 6-2) la sfida con Murray. Al prossimo turno sfiderà… -

L'altoatesino si giocherà giovedì un posto in semifinale con l'amico e compagno di doppio Hubert. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennisai quarti! Murray ...Decisamente più sofferta la vittoria di Jannik. L'altoatesino (n.10 ATP) è stato costretto ad annullare ben tre palle match nel tie - break ... Tutto semplice per: il n.11 del ranking ha ...Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 2.794.840 dollari). L'altoatesino, numero 10 del mondo 4 del seeding, supera lo scozzese ...Jannik Sinner dovrà vedersela con Hubert Hurkacz ai quarti di finale dell'Atp 500 di Dubai 2022. Come e quando seguire il match in diretta ...