Shadow Warrior 3: disponibile dal day one su PS Now! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Shadow Warrior 3, l’ultima fatica targata Devolver Digital, sarà disponibile fin dal day one su PS Now. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Il primo marzo è alle porte e, insieme ad esso, è alle porte l’uscita sul mercato videoludico dell’ultima fatica targata Devolver Digital: Shadow Warrior 3. Terzo capitolo di una saga assolutamente folle e che, nel vastissimo spazio occupato dagli fps e, in generale, dagli shooter, è riuscita a ritagliarsi una nicchia di fedelissimi appassionati. Questo terzo titolo sembra offrire quel quid in più all’intero brand, in grado di avvicinare anche i neofiti. Neofiti che, così come i fan di vecchia data, potranno giocare a Shadow Warrior 3, fin dal day one, anche tramite PS Now. Shadow Warrior ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 23 febbraio 2022)3, l’ultima fatica targata Devolver Digital, saràfin dal day one su PS Now. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Il primo marzo è alle porte e, insieme ad esso, è alle porte l’uscita sul mercato videoludico dell’ultima fatica targata Devolver Digital:3. Terzo capitolo di una saga assolutamente folle e che, nel vastissimo spazio occupato dagli fps e, in generale, dagli shooter, è riuscita a ritagliarsi una nicchia di fedelissimi appassionati. Questo terzo titolo sembra offrire quel quid in più all’intero brand, in grado di avvicinare anche i neofiti. Neofiti che, così come i fan di vecchia data, potranno giocare a3, fin dal day one, anche tramite PS Now....

Advertising

All_New39rosmad : Shadow Warrior 3 mi fa un sesso che manco Elden Ring e Horizon FW messi insieme, se non avessi un backlog enorme an… - infoitscienza : Shadow Warrior 3 sarà disponibile su PlayStation Now il giorno del lancio - Nerdmovieprod : Shadow Warrior 3: il gioco sarà disponibile al lancio su PlayStation #FlyingWildHog #PlaystationNow #ShadowWarrior3 - infoitscienza : Shadow Warrior 3 sarà su PlayStation Now al lancio, ecco il nuovo gameplay trailer - infoitscienza : Shadow Warrior 3 sarà disponibile gratis al day one su PlayStation Now -