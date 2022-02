Roma, morto l’abbonato più anziano della squadra giallorossa: aveva 99 anni (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lutto nella As Roma: si è spento l’abbonato più anziano: Eliseo Lorenzetti, 99 anni, è morto oggi e la squadra ha annunciato la sua scomparsa con un post sulla pagina ufficiale Facebook. morto Eliseo Lorenzetti, l’abbonato più anziano della As Roma Lorenzetti, classe 1923, era nato 4 anni prima della fondazione del club giallorosso. Fedelissimo alla squadra sua origine, nonostante l’età non aveva mai rinunciato allo stadio e al suo abbonamento. Queste le parole con cui il club ha voluto salutarlo, insieme a un video che lo ricorda all’Olimpico. “Il nostro abbonato più anziano ci ha lasciato. Ciao Eliseo, ti porteremo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lutto nella As: si è spentopiù: Eliseo Lorenzetti, 99, èoggi e laha annunciato la sua scomparsa con un post sulla pagina ufficiale Facebook.Eliseo Lorenzetti,piùAsLorenzetti, classe 1923, era nato 4primafondazione del club giallorosso. Fedelissimo allasua origine, nonostante l’età nonmai rinunciato allo stadio e al suo abbonamento. Queste le parole con cui il club ha voluto salutarlo, insieme a un video che lo ricorda all’Olimpico. “Il nostro abbonato piùci ha lasciato. Ciao Eliseo, ti porteremo ...

