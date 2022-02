Rider picchiato e rapinato | pene confermate per i due maggiorenni

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per gli avvocati di uno dei duela sentenza "è particolarmente severa". La violenta rapina ai danni delavvenne in Calata Capodichino la sera del 2 gennaio del 2021

Napoli - Condanne pesanti ed esemplari anche in secondo grado di giudizio per i due aggressori maggiorenni di Gianni Lanciato, ilche fue derubato del proprio scooter con il quale lavorava. Sei persone contro una, ad usare una violenza inaudita e crudele. Dieci anni di reclusione per avere rapinato il ...Ilcerca di farsi largo, ma in pochi secondi lo scambio di parole tra l'afghano e la comitiva ... LA VIOLENZA I ragazzi di piazza delle Cinque Lune, alcuni dei quali ubriachi, hannol'...Nessuno sconto di pena. I giudici della seconda sezione della Corte d’Appello di Napoli hanno confermato nella forma e nella sostanza la condanna disposta l’8 luglio dello scorso nei confronti di Vinc ...La Corte di Appello ha confermato la condanna a 10 anni di reclusione ai due maggiorenni del gruppo che, nel gennaio 2021, picchiò e rapinò a ...