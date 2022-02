Paralimpiadi invernali | Bertagnolli sarà il portabandiera

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Atleti, decisi, competitivi e paralimpici che entrano a pieno titolo in un Gruppo Sportivo Militare. Dopo 20 anni finalmente “il sogno comincia a diventare realtà“. Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico: “festeggiamo questo risultato ringraziando la Guardia di Finanza, le Fiamme Gialle, a partire dal Comandante Giuseppe Zafarana e tutti coloro che si sono impegnati per il raggiungimento di questo obiettivo”. Uniti per l’impegno civile e sociale, c’è un solo protagonista: lo Sport, che unisce tutti gli atleti che da anni sono andati avanti con il sogno Paralimpico. Cambiare la percezione della disabilità e diffondere una nuova cultura dei diritti Bellissima l’ultima frase, che svela un’attenzione speciale alla voglia di attirare sempre più persone verso il mondo paralimpico, perché migliorando la vita nella disabilità, si migliora il futuro. L’abbattimento ...

Non poteva esserci preludio migliore alleche l'avvio, a pieno titolo, di una percorso nuovo che è soprattutto un segnale di grande maturità culturale del nostro Paese. Ancora ...... il 21 febbraio gli atleti sono tornati, uno dopo l'altro, nei loro paesi, e successivamente esso entrerà nella fase preparatoria e di transizione per le. Alcuni edifici del ...In una guerra ibrida, le armi sono il messaggio: nel presente confronto globale tra la Russia e la Nato, la realtà concreta delle armi è stata trasformata in ordigni digitali a uso bellico e la verità ...Ad Olimpiadi concluse, sulla neve cinese resta solo la scia delle polemiche, che non sono certo mancate in questa edizione dei Giochi. Questa volta a far discutere è una situazione che in realtà con ...