Oppini su Villarreal-Juventus | Sono arRabiot! Vlahovic? Se qualcuno ancora è scettico | me lo faccia sapere

Advertising

Pall_Gonfiato : #Oppini su #Villarreal-#Juventus: 'Sono arRabiot! #Vlahovic? Se qualcuno ancora è scettico...' - zazoomblog : Francesco Oppini: Dopo Villarreal - Juve quanto sono arRabiot! - #Francesco #Oppini: #Villarreal -

Ultime Notizie dalla rete : Oppini Villarreal

Leggo.it

Quanto sono arRabiot ! Non potrei essere altrimenti dopo il terzo pari consecutivo arrivato dopo Bergamo e il derby della mole. Sono arrabbiato perché per la seconda volta su tre, dopo un primo tempo ...Quanto sono arRabiot ! Non potrei essere altrimenti dopo il terzo pari consecutivo arrivato dopo Bergamo e il derby della mole. Sono arrabbiato perché per la seconda volta su tre, dopo un primo tempo ...Quanto sono arRabiot! Non potrei essere altrimenti dopo il terzo pari consecutivo arrivato dopo Bergamo e il derby della mole. Sono arrabbiato perché per la seconda volta su tre, dopo un ...