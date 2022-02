Nino D’Angelo: «Sono stato ostracizzato per pregiudizio, mi dicevano che ero figlio “di una certa Napoli”» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Repubblica intervista Nino D’Angelo. Il 3 marzo parte il tour con cui l’artista celebra 40 anni di carriera. Tra le canzoni che proporrà ci saranno sicuramente, dice, quelle relative al periodo iniziale, il periodo dello “scugnizzo”. «Di sicuro il periodo dello scugnizzo non può mancare mai, e non solo perché questo è un tour celebrativo: quelle Sono le mie origini, lì c’è la mia povertà, che non rimpiango, ma neppure rinnego perché mi bastava poco per essere felice, E poi quelle canzoni furono davvero una rivoluzione». Spiega: «Io dovevo essere, per sua stessa dichiarazione, l’erede di Mario Merola nella sceneggiata napoletana. Grandioso artista, grandioso genere, ma io volevo fare il pop. E le mie canzoni del periodo scugnizzo hanno portato i giovani napoletani ad amare la canzone della loro città. Le scrivevo mentre mia moglie ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Repubblica intervista. Il 3 marzo parte il tour con cui l’artista celebra 40 anni di carriera. Tra le canzoni che proporrà ci saranno sicuramente, dice, quelle relative al periodo iniziale, il periodo dello “scugnizzo”. «Di sicuro il periodo dello scugnizzo non può mancare mai, e non solo perché questo è un tour celebrativo: quellele mie origini, lì c’è la mia povertà, che non rimpiango, ma neppure rinnego perché mi bastava poco per essere felice, E poi quelle canzoni furono davvero una rivoluzione». Spiega: «Io dovevo essere, per sua stessa dichiarazione, l’erede di Mario Merola nella sceneggiata napoletana. Grandioso artista, grandioso genere, ma io volevo fare il pop. E le mie canzoni del periodo scugnizzo hanno portato i giovani napoletani ad amare la canzone della loro città. Le scrivevo mentre mia moglie ...

