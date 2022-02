Milano: rapine in Darsena, polizia arresta cinque giovani (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano cinque giovani, fra i 18 e i 22 anni, accusati di aver compiuto almeno 16 rapine nella zona della Darsena. Dei giovani arrestati tre sono finiti in carcere e due agli arresti domiciliari. I cinque, un cittadino egiziano, due tunisini e due marocchini, tutti con precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, avrebbero commesso almeno 16 rapine fra giugno e ottobre scorsi. La banda, che operava prevalentemente nei fine settimana in orario serale e notturno, mimetizzandosi fra la folla che frequenta la zona, accerchiava le vittime per strappare loro di dosso gioielli, abiti e telefoni. In ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022), 23 feb. (Adnkronos) - Lahato a, fra i 18 e i 22 anni, accusati di aver compiuto almeno 16nella zona della. Deiti tre sono finiti in carcere e due agli arresti domiciliari. I, un cittadino egiziano, due tunisini e due marocchini, tutti con precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, avrebbero commesso almeno 16fra giugno e ottobre scorsi. La banda, che operava prevalentemente nei fine settimana in orario serale e notturno, mimetizzandosi fra la folla che frequenta la zona, accerchiava le vittime per strappare loro di dosso gioielli, abiti e telefoni. In ...

