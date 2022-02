“Mi ha aperto una voragine”. Gemma in un fiume di lacrime a UeD. Poi il gesto inaspettato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Gemma Galgani, un fine di puntata inedito a UeD. Non tanto per le lacrime della dama, che non sono certo una novità in tutti questi anni, quanto per un gesto che a memoria non si è mai visto in quello studio. Ma si è partiti da uno scontro feroce. Per la prima volta, al centro dello studio, Gemma Galgani e Nadia Marsala, tra cui scorre tutto fuorché simpatia, si sono ritrovate l’una di fronte l’altra. “La solidarietà femminile non sai dove sta di casa perché non rivolgi mai una parola o uno sguardo al parterre femminile, solo alla tua amica del cuore”, ha attaccato Nadia riferendosi a Ida Platano.“Non è vero perché saluto sempre tutti”, la replica Gemma. Gemma, il crollo e il gesto di solidarietà a UeD Gemma Galgani aveva dichiarato a UeD ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022)Galgani, un fine di puntata inedito a UeD. Non tanto per ledella dama, che non sono certo una novità in tutti questi anni, quanto per unche a memoria non si è mai visto in quello studio. Ma si è partiti da uno scontro feroce. Per la prima volta, al centro dello studio,Galgani e Nadia Marsala, tra cui scorre tutto fuorché simpatia, si sono ritrovate l’una di fronte l’altra. “La solidarietà femminile non sai dove sta di casa perché non rivolgi mai una parola o uno sguardo al parterre femminile, solo alla tua amica del cuore”, ha attaccato Nadia riferendosi a Ida Platano.“Non è vero perché saluto sempre tutti”, la replica, il crollo e ildi solidarietà a UeDGalgani aveva dichiarato a UeD ...

