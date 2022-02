Meteo | caldo febbraio addio | nel weekend torna la neve a bassa quota

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Negli ultimi giorni in Italia ilè stato estremo: con la tempesta Eunice sono arrivate grandinate fuori stagione tipiche dell'estate, forti temporali, mareggiate e venti da uragano. Subito dopo ilha spinto i termometri fino a 18 gradi a Milano e fino a 24 nel basso Piemonte. L’aria di primavera continuerà fino alla serata di venerdì quando è previsto l’ingresso prepotente di aria polare. La contemporanea formazione di un ciclone sul Tirreno darà vita al mix giusto per nevicate fino a. Le aree più coinvolte dal maltempo saranno il Centro e il Nord est. Le nevicate più intense sono previste su Marche, Abruzzo e zone interne del Lazio a partire dai 400/500 metri, ma eccezionalmente anche a quote più basse.Le previsioni di giovedì 24Al Nord un’altra giornata di tempo ...

Le previsioni meteo per i prossimi giorni. Dopo l'ondata di caldo, torna il freddo ecco da quando e le temperature previste.