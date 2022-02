Matt Reeves svela i dettagli sul possibile Spinoff di The Batman | sarà dedicato al Pinguino

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Questo 3 marzo sta arrivando al cinema The, film nel quale viene data una nuova vita al Cavaliere Oscuro di Gotham con protagonista Robert Pattinson. Sebbene, come spiegato in più riprese dal regista, questoun film autoconclusivo, ma la volontà di espandere l’Universo del Cavaliere Oscuro nel futuro c’è. Il registacicosa ha in serbo per il futuro di The“Quello che volevo davvero che questo film facesse è creare un Batverse. Non volevo fare una storia dicendo: “Questo è il capitolo 1” perché potresti non riuscire a fare il capitolo 2. Quindi, la storia doveva essere autoconclusiva. Ma il fatto è che il mondo diè così ricco di personaggi che quando stai per finire, puoi ...

Sebbene, come spiegato in più riprese dal regista Matt Reeves, questo sarà un film autoconclusivo, ma la volontà di espandere l'Universo del Cavaliere Oscuro nel futuro c'è. Il regista Matt Reeves ci ...
Arriva il canale dedicato temporaneo Sky Cinema Batman in preparazione a The Batman di Matt Reeves che uscirà il 3 marzo 2022.