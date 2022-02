La Juventus continua ad avere problemi, nonostante l’arrivo di Vlahovic (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo lo 0-0 tra Milan e Juventus del 23 gennaio, una delle partite più brutte della stagione, scrissi di come difficilmente Vlahovic avrebbe curato la Vecchia Signora. La gara con il Villarreal ha confermato come la Juventus continua ad avere dei problemi di mentalità e di gioco. Insomma, possiamo dire che si tratta di una squadra che sta faticando a tornare grande. La Juventus continua ad avere problemi, quali? Pronti e via, è subito grande partenza. Il gol record di Vlahovic sembrava l’inizio di una serata di gloria. Da un lato il serbo sembrerebbe aver risolto i problemi relativi al cannoniere, ma restano ancora tante lacune. In primis la qualità del gioco proposto. Ieri la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo lo 0-0 tra Milan edel 23 gennaio, una delle partite più brutte della stagione, scrissi di come difficilmenteavrebbe curato la Vecchia Signora. La gara con il Villarreal ha confermato come laaddeidi mentalità e di gioco. Insomma, possiamo dire che si tratta di una squadra che sta faticando a tornare grande. Laad, quali? Pronti e via, è subito grande partenza. Il gol record disembrava l’inizio di una serata di gloria. Da un lato il serbo sembrerebbe aver risolto irelativi al cannoniere, ma restano ancora tante lacune. In primis la qualità del gioco proposto. Ieri la ...

