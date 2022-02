Kiev si prepara alla guerra e dichiara lo stato d’emergenza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Kiev – Crisi Ucraina-Russia, Kiev dichiara lo stato di emergenza e si prepara alla guerra richiamando i riservisti. La decisione arriva oggi dal Consiglio nazionale di Sicurezza ucraino. Lo ha riferito Oleksiy Danilov, segretario dell’organismo. Lo stato di emergenza sarà imposto in tutte le regioni del Paese con eccezione di Dontetsk e Luhansk, dove le forze ucraine sono già impegnate militarmente contro i separatisti filo russi. Il provvedimento durerà inizialmente 30 giorni, anche se prima di entrare in vigore dovrà essere approvato dal Parlamento. Intanto il governo ha iniziato a richiamare in servizio i riservisti dell’esercito di età compresa tra 18 e 60 anni. E’ quanto prevede un decreto firmato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e che ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 23 febbraio 2022)– Crisi Ucraina-Russia,lodi emergenza e sirichiamando i riservisti. La decisione arriva oggi dal Consiglio nazionale di Sicurezza ucraino. Lo ha riferito Oleksiy Danilov, segretario dell’organismo. Lodi emergenza sarà imposto in tutte le regioni del Paese con eccezione di Dontetsk e Luhansk, dove le forze ucraine sono già impegnate militarmente contro i separatisti filo russi. Il provvedimento durerà inizialmente 30 giorni, anche se prima di entrare in vigore dovrà essere approvato dal Parlamento. Intanto il governo ha iniziato a richiamare in servizio i riservisti dell’esercito di età compresa tra 18 e 60 anni. E’ quanto prevede un decreto firmato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e che ...

