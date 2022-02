In isolamento per giorni e con «punizioni primitive»: cosa è successo a Claudio Mandia prima di morire (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Claudio Mandia sottoposto a misure di punizione «primitive» che lo avrebbero portato a togliersi la vita. Questa è l’accusa contenuta in una nota diffusa da George Bochetto, legale dello studio Bochetto&Lentz che difende la famiglia dello studente di Battipaglia in provincia di Salerno morto negli Stati Uniti. L’allievo della Ef Academy di New York si è tolto la vita nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana. prima era stato tenuto in isolamento per tre giorni «come punizione per il lavoro in classe». Di cosa si parla? Mantia era stato espulso lunedì dall’istituto con l’accusa di aver copiato un compito per il conseguimento del diploma IB, l’International Baccalaureate. Ora saranno le indagini a fare chiarezza sulle eventuali responsabilità della ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022)sottoposto a misure di punizione «» che lo avrebbero portato a togliersi la vita. Questa è l’accusa contenuta in una nota diffusa da George Bochetto, legale dello studio Bochetto&Lentz che difende la famiglia dello studente di Battipaglia in provincia di Salerno morto negli Stati Uniti. L’allievo della Ef Academy di New York si è tolto la vita nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana.era stato tenuto inper tre«come punizione per il lavoro in classe». Disi parla? Mantia era stato espulso lunedì dall’istituto con l’accusa di aver copiato un compito per il conseguimento del diploma IB, l’International Baccalaureate. Ora saranno le indagini a fare chiarezza sulle eventuali responsabilità della ...

