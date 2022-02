Il Torino non riscatterà Fares dalla Lazio, ma il suo futuro può essere ancora granata (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'avventura di Mohamed Fares al Torino è iniziata nel modo peggiore per il terzino: dopo pochi allenamenti, senza avere neppure la... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'avventura di Mohamedalè iniziata nel modo peggiore per il terzino: dopo pochi allenamenti, senza avere neppure la...

Ultime Notizie dalla rete : Torino non Gaston Pereiro: 'A Cagliaro sto benissimo, impazzivo per Recoba' Io non mi vedo in questo ruolo, cerco di solo di aiutare la squadra. Vorrei tornare in nazionale, ci penso sempre e spero che accada. Il ct Alonso l'ho incontrato a Torino quando abbiamo giocato con ...

Juvemania: stagione mediocre, ci può salvare solo Vlahovic. Che disastro Rabiot, perché Allegri lo fa giocare? Ovviamente se la Juventus sarà costretta a giocarsi la qualificazione praticamente in uno spareggio, come una finale, in casa a Torino non è chiaramente solo colpa di Rabiot, però lui davvero ci ha ...

Ristoranti giapponesi a Torino: indirizzi da non perdere Fine Dining Lovers Italia Torino, invita l'ex fidanzato a casa e lo accoltella: arrestata Una donna di 46 anni, residente in provincia di Torino, è stata arrestata dai carabinieri per aver accoltellato l'ex compagno, un 30enne marocchino. L'uomo era stato invitato a ...

L’amore di Rubens per il calcio Il nome di Rubens Fadini ai più non dice molto, se non a quelli di Giulianova per l’intitolazione dello stadio. Eppure è stato un giocatore del Grande Torino la cui vita è stata spezzata nella ...

