Il primo Airbus con motore a idrogeno arriverà già nel 2026 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Piccoli, decisivi passi verso la decarbonizzazione dell’aviazione. Il gigante europeo Airbus ha annunciato di voler creare un motore a reazione alimentato a idrogeno, montarlo su un A380 e testarlo entro la fine del 2026. Per sviluppare il motore collaborerà con CFM International, una joint venture franco-americana tra Safran e General Electric. Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, data la dimensione di Airbus e il suo obiettivo di mettere in servizio un aereo a zero emissioni entro il 2035. È anche una risposta alla pressione ambientalista, visto che l’aviazione è responsabile per circa il 2,4% delle emissioni globali. Secondo Gael Meheust, ad di CFM, “l’industria deve agire subito” per raggiungere l’obiettivo di emissioni zero entro il 2050 – “e noi lo stiamo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Piccoli, decisivi passi verso la decarbonizzazione dell’aviazione. Il gigante europeoha annunciato di voler creare una reazione alimentato a, montarlo su un A380 e testarlo entro la fine del. Per sviluppare ilcollaborerà con CFM International, una joint venture franco-americana tra Safran e General Electric. Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, data la dimensione die il suo obiettivo di mettere in servizio un aereo a zero emissioni entro il 2035. È anche una risposta alla pressione ambientalista, visto che l’aviazione è responsabile per circa il 2,4% delle emissioni globali. Secondo Gael Meheust, ad di CFM, “l’industria deve agire subito” per raggiungere l’obiettivo di emissioni zero entro il 2050 – “e noi lo stiamo ...

Advertising

italiavola : Airhub Airlines aggiunge il suo primo Airbus A330 - statodelsud : Airbus sceglie Cfm per il primo motore turbofan a idrogeno - Pino__Merola : Airbus sceglie Cfm per il primo motore turbofan a idrogeno - glooit : Airbus sceglie Cfm per il primo motore turbofan a idrogeno leggi su Gloo - ITALICOM1 : RT @paolopicone70: #Aerospazio #Primopiano Airbus, Safran e Tikehau Ace Capital firmano un accordo con Eramet per l’acquisizione congiunta… -