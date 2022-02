Il Carnevale 2022 “una tristezza infinita” per il 15% degli italiani (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A partire da domani, giovedì 24 febbraio, in Italia si dà il via ai festeggiamenti per il Carnevale che termineranno martedì 1 marzo. In generale, anche se per oltre 1 italiano su 4 il Carnevale è sempre stato un giorno come un altro, per molti questo evento rappresentava soprattutto un momento di svago e di festa per i bambini, in particolare tra la popolazione più adulta che dedicava questo giorno a figli e nipoti. Oggi, dopo due anni di pandemia e restrizioni, molti più italiani vedono il Carnevale come un giorno qualsiasi e, addirittura, come un giorno caratterizzato dalla tristezza (15,3%).Nel corso degli anni, 1/3 degli italiani si è ritrovato a festeggiare il Carnevale. Quest’anno, però, questa tradizione non ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A partire da domani, giovedì 24 febbraio, in Italia si dà il via ai festeggiamenti per ilche termineranno martedì 1 marzo. In generale, anche se per oltre 1 italiano su 4 ilè sempre stato un giorno come un altro, per molti questo evento rappresentava soprattutto un momento di svago e di festa per i bambini, in particolare tra la popolazione più adulta che dedicava questo giorno a figli e nipoti. Oggi, dopo due anni di pandemia e restrizioni, molti piùvedono ilcome un giorno qualsiasi e, addirittura, come un giorno caratterizzato dalla(15,3%).Nel corsoanni, 1/3si è ritrovato a festeggiare il. Quest’anno, però, questa tradizione non ...

Advertising

Venice_Carnival : Le Marie del Carnevale 2022, in Corteo verso Piazza San Marco ?? Viva le Marie e la Festa delle Marie???… - Venice_Carnival : Se amate i sogni, se amate immaginare mondi fantastici e senza tempo non potrete non amare #RememberTheFuture Nebul… - Venice_Carnival : ??Fra le fiamme e sulle ??acque nella Darsena dell’Arsenale, Nebula Solaris è la visionaria collaborazione artistica… - cosimo_lamanna : RT @Sudestonlineit: Martedì 1° marzo 2022 sospensione delle attività scolastiche delle scuole secondarie di primo grado, scuole primarie e… - moral_cervantes : RT @zaiapresidente: ?????? L'Arsenale di Venezia si è trasformato in un incredibile teatro a cielo aperto ospitando lo spettacolo di multivisi… -