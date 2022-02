Il blog che ha fatto partire la fake news sulla regina Elisabetta morta prima si è scusato e poi ha ritrattato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La regina Elisabetta non è morta. La storia che ha iniziato a girare ieri sera è stata battuta, prima di tutti, dal blog americano Hollywood Unlocked diventando – nelle ore successive – virale. A contribuire alla viralità della notizia concorre senz’altro il fatto che il 20 febbraio sia stata comunicata al mondo la positività al Covid della sovrana. Nell’articolo da cui tutto è partito si leggeva che la regina – che avrebbe dovuto partecipare al matrimonio dell’editore di Vogue britannico – sarebbe stata trovata priva di vita. La ragione per cui la regina è sparita dalla circolazione è che – come ha confermato il capo di stato maggiore della Camera dei Lord Dayo Okewale – si sta riprendendo dal Covid. LEGGI ANCHE >>> La bufala della ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lanon è. La storia che ha iniziato a girare ieri sera è stata battuta,di tutti, dalamericano Hollywood Unlocked diventando – nelle ore successive – virale. A contribuire alla viralità della notizia concorre senz’altro ilche il 20 febbraio sia stata comunicata al mondo la positività al Covid della sovrana. Nell’articolo da cui tutto è partito si leggeva che la– che avrebbe dovuto partecipare al matrimonio dell’editore di Vogue britannico – sarebbe stata trovata priva di vita. La ragione per cui laè sparita dalla circolazione è che – come ha confermato il capo di stato maggiore della Camera dei Lord Dayo Okewale – si sta riprendendo dal Covid. LEGGI ANCHE >>> La bufala della ...

