Gino Paoli “punge” Ornella Vanoni: “Parla troppo, certe cose non dovrebbe dirle” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Gino Paoli, 87 anni, si confessa in un’intervista al “Corriere della Sera”. Il cantante vive sulle alture di Quinto, alla Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 23 febbraio 2022), 87 anni, si confessa in un’intervista al “Corriere della Sera”. Il cantante vive sulle alture di Quinto, alla Perizona Magazine.

Advertising

Corriere : Gino Paoli: «Senza mia moglie sarei morto. E l’amica Ornella Vanoni parla troppo...» - Corriere : «Tenco? Era cotto di psicofarmaci. Grillo? Voleva cambiare le cose, è uscito massacrato» - ilriformista : Per anni l'autore de 'Il cielo in una stanza' ha indossato tre fedi al dito. “Ora ne ho solo una. Mia moglie Paola… - salvalente11 : RT @lasoncini: [Gino Paoli sul Corriere] - ParliamoDiNews : Gino Paoli: “Il cielo in una stanza? Volevo descrivere un orgasmo. Ornella Vanoni si è smollata con l`età, dice cos… -