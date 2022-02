Frode per incentivi Covid destinati a imprese, 13 denunce in Brianza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) MONZA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Monza ha denunciato 13 brianzoli che, senza averne diritto, avrebbero percepito contributi a fondo perduto, previsti dal Decreto Rilancio, erogati dall'Agenzia delle Entrate a soggetti economici con cali di fatturato, ovvero beneficiato di finanziamenti bancari assististi da garanzia, contemplati dal Decreto Liquidità. Sono oltre 460 mila euro gli incentivi illecitamente percepiti, ricostruiti nel corso degli interventi svolti, su tutto il territorio provinciale, dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza, del Gruppo di Monza e delle Compagnie di Seregno e Seveso.L'attività investigativa si è concentrata sulla posizione di alcuni beneficiari, preliminarmente individuati per gli alti profili di rischio, sulla base di specifici alert afferenti a fatture emesse tardivamente, modalità di presentazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) MONZA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Monza ha denunciato 13 brianzoli che, senza averne diritto, avrebbero percepito contributi a fondo perduto, previsti dal Decreto Rilancio, erogati dall'Agenzia delle Entrate a soggetti economici con cali di fatturato, ovvero beneficiato di finanziamenti bancari assististi da garanzia, contemplati dal Decreto Liquidità. Sono oltre 460 mila euro gliillecitamente percepiti, ricostruiti nel corso degli interventi svolti, su tutto il territorio provinciale, dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza, del Gruppo di Monza e delle Compagnie di Seregno e Seveso.L'attività investigativa si è concentrata sulla posizione di alcuni beneficiari, preliminarmente individuati per gli alti profili di rischio, sulla base di specifici alert afferenti a fatture emesse tardivamente, modalità di presentazione ...

Advertising

fattoquotidiano : Milano, il Riesame dispone il sequestro di 3,5 milioni di euro per riciclaggio e frode fiscale all’ex presidente de… - MasterblogBo : MONZA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Monza ha denunciato 13 brianzoli che, senza averne diritto, avrebbero… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Frode per incentivi Covid destinati a imprese, 13 denunce in Brianza -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Frode per incentivi Covid destinati a imprese, 13 denunce in Brianza - - Federic27139065 : RT @CGzibordi: qui oggi Brook Jackson CHE LAVORAVA PER PFIZER A GESTIRE IL TEST CLINICI per i vaxxini a maggio-luglio 2020 CHE DICHIARA CH… -