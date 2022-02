Donatella Rettore | il rapporto con la famiglia e il dolore per la morte del padre | “Per me è stata una tragedia”

(Di giovedì 24 febbraio 2022)o, come vuole farsi chiamare lei, solamente, ospite su Rai 1 ha ripercorso la sua carriera, la sua vita privata e la sua esperienza all’ultimo Festival di Sanremo in coppia con la giovanissima Ditonellapiaga con il brano Chimica., ilper ladelReduce della sua avventura con Ditonellapiaga al Festival di Sanremo 2022, laospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1 ha raccontato un po’ di sé. Oltre a ripercorrere la sua carriera, ha svelato anche alcuni dettagli sulla sua vita privata e i suoi rapporti familiari. La cantante di Splendido Splendente ha rivelato il legame speciale che la univa a suo, Sergio. “È ...

Advertising

annacasini96 : Scopri Chimica di ditonellapiaga & Donatella Rettore su Amazon Music - sonikmusicnet : Ora in onda: Donatella Rettore - Quando Tu - bloodyladyrinoa : @ditonellapiaga pensa duettare con un genio anticonformista come Donatella Rettore e poi essere una basic white bitch. - DHellno : @Dischivolanti Donatella rettore - ladradimiele : io completamente impazzita perché ho una foto con donatella rettore aaaaaaaaaa quanto la amoooooooooo -

Ultime Notizie dalla rete : Donatella Rettore

... Paolo Giordano, scrittore; Giovanna Iannantuoni, Rettrice dell'Università Bicocca;Sciuto, Prorettrice del Politecnico di Milano, Gianmario Verona,dell'Università Bocconi. "Quando ...ricorda quella volta in cui si è arrabbiata in tv e non si è di certo risparmiata: ecco cosa è accaduto Ospite nel salotto di Oggi è Un altro giorno di Serena Bortone,...Rappresenta un importante pezzo di storia della Medicina a Firenze. È il cosiddetto Padiglione 10 di Careggi, a cui è dedicato il volume “Di là dal Rio Freddo. Anatomia Umana Normale, Anatomia Patolog ...Ditonellapiaga, scontro su twitter. I fans non ci stanno: "Perdonatemi, la verità e che lo sono". Ecco cosa ha scatenato la reazione ...