Di Maio ' ha una strana idea di diplomazia' | dice Mosca

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La pubblicazione delle misure nella Gazzetta ufficiale dell'Ue, che segna l'entrata in vigore delle sanzioni, è prevista per oggi. 12:17 Kiev, 36 mila riservisti arruolati nell'esercito Saranno 36 ...

Advertising

petergomezblog : Ucraina, Di Maio: “Si riducono i margini per evitare la guerra”. Joe Biden rifiuta l’incontro con Putin: “Prima avv… - 58_life58 : RT @MartaAllevato: ????e ????si beccano su crisi ????. Di Maio: “Niente bilaterali senza segni di de-escalation da Mosca”; Cremlino all’@Agenzia_… - OscarSulima : Mosca, Di Maio 'ha una strana idea di diplomazia' Il ministero degli Esteri russo ha ritenuto strana la dichiarazio… - YaAnnamaria : @Alexfacchinetti Pacchetto di aiuti finanziari all'Ucraina con l'enorme debito pubblico della nostra Italia? Ma in… - BolaffioLirio : RT @MartaAllevato: ????e ????si beccano su crisi ????. Di Maio: “Niente bilaterali senza segni di de-escalation da Mosca”; Cremlino all’@Agenzia_… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio una

15:30 Mosca, Di"hastrana idea di diplomazia" Il ministero degli Esteri russo ha ritenuto strana la dichiarazione del ministro degli Esteri, Luigi Di, secondo il quale non potranno ...Ricordo che si stimapresenza russa lungo i confini con l'Ucraina tra 170 e 190 mila unità'. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, durante l'informativa in Senato sulla crisi tra ...Mentre è in atto il braccio di ferro tra Ucraina e Russia con una presenza delle truppe in campo che aumenta di giorno in giorno, sul fronte diplomatico Mosca trova anche da polemizzare col nostro min ...Si tratta di un gesto che rischia di esacerbare una situazione già tesa”. Di Maio ha poi parlato delle sanzioni nei confronti di Mosca spiegando che ulteriori misure restrittive potrebbero essere ...