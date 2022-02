Covid | a Fiumicino in due settimane 422 casi e 626 guariti | il bollettino del 23 febbraio

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)– “Sono 588 i positivi nel Comune di, 204 in meno rispetto all’ultima comunicazione data. Questo a fronte di 422 nuovie 626. È quanto emerge dai dati forniti dalla Asl Rm 3. Le donne contagiate sono 326, gli uomini 262, con un’età media di 36 anni. Le località più colpite sonoe Isola sacra con il 64% dei, seguite da Parco Leonardo (8%) e Focene (7%)”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di, Esterino Montino. L’ultimo aggiornamento dato dal Comune risale al 72022. “È fondamentale – prosegue – continuare a mantenere alta l’attenzione, seguendo tutte le indicazioni per prevenire la diffusione del virus e vaccinandosi. A tal proposito, ricordo che da domani, 24 ...

Gli agenti del commissariato hanno controllato 376 persone, 115 veicoli e 11 esercizi ... la chiusura di 2 locali per violazioni alla normativa in materia di prevenzione del contagio da Covid. Controlli sul territorio di Fiumicino durante il fine settimana da parte degli agenti della Polizia di Stato. Gli agenti del commissariato hanno controllato 376 persone, 115 veicoli e 11 esercizi, non rispettano le norme anti-Covid: chiusi 2 locali.