Covid | 49 040 nuovi casi e 252 decessi nelle ultime 24 ore

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In calo iin Italia24 ore. Dalla lettura del bollettino del ministero della Salute, infatti, si evince che il numero deipositivi sono oggi 49.040 contro i 60.029 registrati ieri, a fronte di un numero inferiore di tamponi processati, 479.447, che porta il tasso di positività a crescere lievemente al 10,22%. A scendere sono anche i, 252, rispetto ai 322 di ieri.Il numero degli attualmente positivi è in calo di 70.370 unità, attestandosi su un totale di 1.221.423. I guariti24 ore sono 119.280. Per quanto riguarda l’impatto sugli ospedali, il numero dei ricoverati nei reparti ordinari è pari a 12.527, in significativa discesa rispetto ai 13.976 di ieri. ...

