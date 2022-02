CorSport: Osimhen ha realizzato 11 reti in 1339 minuti, mai a secco per più di due partite (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Contro il Barcellona, domani, toccherà a Victor Osimhen guidare l’attacco del Napoli di Spalletti. Il Corriere dello Sport analizza i numeri dell’attaccante nigeriano. Finora ha segnato 11 gol in 1339 minuti. Anche contro il Cagliari, lunedì, è stato determinante per il pareggio. “Osimhen non sa starsene a digiuno, ha vissuto una sola vera ‘crisetta’ di astinenza ma sostanzialmente non è mai riuscito a starsene inchiodato nel vuoto pneumatico per più di due partite. Il gol, la sua ossessione, diventa il tarlo del debutto con il Venezia (soltanto 23’ in campo e poi il rosso) e Juventus, ma a Leicester – in Europa League – va subito in doppietta e poi mette in fila Udinese, Sampdoria e Cagliari. Si prende una giornata di meditazione con la Fiorentina ma è un attimo, perché si scuote con il Torino, prima ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Contro il Barcellona, domani, toccherà a Victorguidare l’attacco del Napoli di Spalletti. Il Corriere dello Sport analizza i numeri dell’attaccante nigeriano. Finora ha segnato 11 gol in. Anche contro il Cagliari, lunedì, è stato determinante per il pareggio. “non sa starsene a digiuno, ha vissuto una sola vera ‘crisetta’ di astinenza ma sostanzialmente non è mai riuscito a starsene inchiodato nel vuoto pneumatico per più di due. Il gol, la sua ossessione, diventa il tarlo del debutto con il Venezia (soltanto 23’ in campo e poi il rosso) e Juventus, ma a Leicester – in Europa League – va subito in doppietta e poi mette in fila Udinese, Sampdoria e Cagliari. Si prende una giornata di meditazione con la Fiorentina ma è un attimo, perché si scuote con il Torino, prima ...

